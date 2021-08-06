Orman zararlılarıyla mücadele ediliyor

Kırkdilim Orman İşletme Şefliği bölgesinde ağaçların kurumasına ve ölmesine neden olan orman zararlılarıyla ilgili biyolojik mücadele devam ediyor.



Bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmak için; Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı Murat Çevirme, Takip ve Kontrol Şube Müdürü Tamer Ertürk, Şube Müdürü Mehmet Kılıç, Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çorum Orman İşletme Müdürlüğüne gelişlerinde; Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcısı Rıdvan Kalelioğlu, OİP Şube Müdürü Bilal Dinç, Silvikültür Şube Müdürü Hayati Ergüden, Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ve teknik ekip tarafından karşılandı.

Bölgede yürütülen çalışmalara dönük yapılan bilgilendirmenin ardından Kırkdilim Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasındaki meşe sahalarında görülen tepe kurumalarıyla ilgili sahada inceleme ve istişarelerde bulunuldu.



(Haber Merkezi)

