Orman personeline Çorum’da eğitim

İlki Çorum'da düzenlenen yapılan eğitime, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında göreve başlayan sözleşmeli Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı tarafından 28 Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında göreve başlayan teknik personele yönelik düzenlenen ve ilimizde de Anitta Otel’de düzenlenen “Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama” hizmet içi eğitimine Bölge Müdürü Halil Oflu da katıldı. Oflu eğitimin açılışında yaptığı konuşmada; “Her birininiz üniversite mezunusunuz . Çok uzun okul yılları zorlu sınavlar ve mülakatlardan geçerek bu günlere geldiniz. Çalışma hayatınız ülkemizin kırsal bölgelerinde bulunan orman köyleri ve köylüleriyle etkileşim içerisinde geçecektir. O bölgelerde devletimizin ve orman teşkilatının görünen yüzü olacaksınız. Görev yatığınız bu bölgelerde güler yüzlü, örnek ve adaletli kişi olarak kurumlarınızı temsil ediniz.

Teşkilatımız 1839’dan bugüne ülkemizin en uzak, en sarp, en yalın bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmekte, 181 yıldır bu dağları adım adım dolaşmakta ve hizmet götürmektedir. Hizmet etmek için bu görevlerdeyiz. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma bölgesinde insana, doğaya ve çevreye duyarlı şekilde sürdürülebilir ormanlar oluşturmak ve kurumumuzun misyon ve hedeflerine uygun birer memur olarak görevlerinizi yürüteceksiniz. Sizin göreviniz sadece ormanı korumak değil aynı zamanda teşkilatımızın kırsal kalkınmaya dönük projelerini yürüterek köylülerimizi işlendirmek, bilinçlendirmek ve kırsal bölgenin kalkınmasında yol gösterici olmaktır. Sizlere güveniyoruz. Eğitimin hayırlı olmasını kazasız belasız görevler diliyorum.” dedi.

Başmüfettiş Emin Şimdi ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Mutlu Turan da mesleğe hazırlama konusunda personele seslenerek ormancılığın sadece ağaçlarla ilgilenmek olmadığını, bulunulan bölgede toplumun tüm kesimleri ile iç içe olmak olduğunu açıkladı. Şimdi ve Turan; “Biz ormancılar yağmur çamur, kar, buz yangın demeden ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere yeşil bir ülke bırakmak için fedakar bir şekilde görevlerimizi yapmaktayız. Şehitler veriyoruz. Ormanlarımız milli servetimizdir. o nedenle ormancılık hem işimiz hem vatani görevimizdir. Mesleğin başındasınız. Mesleğinizi seviniz. İşinizi severek yapınız. Bölgenizde insanlarımızla etkileşim içinde olunuz. Sabırlı, samimi doğru, dürüst, çalışkan ve mütevazi olunuz. Sağlığınıza önem verin. İşinize ve eşinize önem verin. Sözünüzde mutlaka durun; güvenilir olun.

En büyük sermayenin itibar olduğunu unutmayın. Mesaiye zamanında başlayın, mevzuatı ve gelen yazıları iyi okuyun. Not tutun; istişare edin. İşinizi hızlı ve zamanında bitirin. Her konuda tasarruf edin. Planlı olun; bu günün işini yarına bırakmayın, kontrolü ihmal etmeyin. Ailenize zaman ayırın. Herkese selam verin; hatırını sorun. Güler yüzlü ve hoşgörülü olun. Hissi ve önyargılı olmayın, karşınızdaki kişiyi iyi dinleyin, empati yapın, Kılık ve kıyafetiniz düzgün olsun. İş yeriniz ve bahçeniz temiz ve düzenli olsun, Eşref insanlarla oturun kalkın, Erken yatıp erken kalkın, Siyasi konuşma yapmayın.? Bunları sosyal ve iş hayatınıza uygularsanız başarıya mutlaka ulaşırsınız. Eğitiminizin sizlere ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” görüşüne yer verdiler.

(Haber Merkezi)