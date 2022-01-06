“Orman köylülerine 25-30 milyon lira ödeme yapıldı”

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, geçtiğimiz yıl kendi işletme sahaları içerisinde bulunan orman köylülerine 25-30 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi.

Orman İşletme Müdürü Kayaalp, İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda müdürlüğünün çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nde 103 memur personel, 38’i geçici olmak üzere de 76 işçinin görev yaptığını belirten Kayaalp, ormanların gerek ülke ekonomisine gerekse de doğal hayata sağlıklı bir şekilde katkı sunması arına özverili bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Ormanlarda körü körüne ağaç kesme gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını, ağaç kesiminin katliam için değil sağlıklı bir orman için yapıldığını ifade eden Kayaalp, “Orman köylüleri hayatını ağaç kesimi ile idame ettiriyorlar. Daha kaliteli bir orman ancak bu şekilde elde edilebilir” diyerek, orman köylülerine geçtiğimiz yıl 25-30 milyon civarında bir ödeme yapıldığının bilgisini verdi.

Endüstriyel ormancılık alanında da 118 bin metreküplük bir üretim gerçekleştirdiklerini kaydeden Kayaalp, “Etrafınızda kereste namına ne görüyorsanız bunun üretimi tamamen Orman İşletme’ye aittir. Biz bu üretimi yapmazsak kereste ürünlerinin tamamını ithal etmek zorunda kalırız” dedi.

Kayaalp, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nün veriminin yüzde 300 artırıldığını belirterek, geçtiğimiz yıl 16 milyon 900 bin liralık kâr elde ettiklerini dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

