Orman köylüleri üretimi durdurdu
Kargı'da orman emvali üretimi yapan orman köylüsü, başta benzin, mazot olmak üzere tüm her şeye zam gelmesi karşısında üretim maliyetlerinin çok artması ve üretim karşılığında belirlenen fiyatların ise maliyetleri kurtarmaması nedeniyle üretimi durdurdu.
Orman kaynaklarının zenginliği ile bilinen ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde üretimde ilk sıralarda yer alan Kargı’da üretimin durduğu açıklandı.
Orman kooperatif başkanları, muhtarlar ve üretim yapan köylüler bir araya gelerek yaptıkları toplantıda istişarelerde bulundular.
Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında, başta benzin ve mazot olmak üzere tüm her şeye zam gelmesi karşısında üretim maliyetlerinin çok arttığını, üretim karşılığında belirlenen fiyatların ise maliyetleri kurtarmayıp zarar ettiklerini söyleyerek, aldıkları ortak kararla üretimi durdurduklarını söylediler.
Ayrıca Kargı ilçesinin ana geçim kaynaklarından olan orman üretiminin durması ilçenin ekonomik durumuna büyük zarar vereceği belirtiliyor.(İbrahim Efe)
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