Orman İşletme’ye Özel İdare’den bedelsiz araç

İl Genel Meclisi’nde Şubat ayı toplantıları Mehmet Bektaş yönetimindeki oturum ile başladı. Yoklama ve bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan İl Genel Meclisi Toplantısı’nda daha sonra üyeler tarafından verilen önergeler değerlendirildi.

Buna göre Osmancık Karayolu üzerindeki ilçelerin trafik levhalarının olmaması ile ilgili önerge incelenmek üzere AR-GE Komisyonu’na; ilimizde Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi bulunup bulunmadığı ile ilgili önerge Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu’na; ilimizdeki Aile Danışma Merkezleri, yaptıkları yardımlar verilen hizmetlerle ilgili önerge Aile ve Engelliler Komisyonu’na; Ortaköy Kavakalan Köy yolunda bulunan tehlikeli virajın kaldırılması ile ilgili önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na ve verimli tarım arazilerinin meraya çevrilmemesi ile ilgili önerge de Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edildi.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra gündem dışı söz alan CHP’li Yıldız Bek yıllardır beklenen kar yağışının herkesi sevindirdiğini belirterek kar yağışı sonrası köylerde ve köy içlerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak istedi. İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş da Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışı sonrası gerek kendi sorumluluk alanındaki bölgelerdeki karla mücadele çalışmalarında gerekse diğer kurumların ihtiyacına göre özverili bir çalışma sergilediğini vurguladı.

CHP İl Genel Meclisi üyesi İlhami Türksal da karla mücadele konusunda Mehmet Bektaş ve Özel İdare’nin düzenli olarak bilgi paylaşımında bulunduğunu, Özel İdare’nin bu süreçte son derece başarılı bir süreç geçirdiğini, Belediye’nin mücavir alan içinde yaşanan sorunlara da müdahale edildiğini vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür ettiğini vurguladı.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra gündeme geçildi. Buna göre Çorum İl Özel İdaresi tarafından 14.12.2016 tarihinde alımı yapılan iki adet iş makinesinin Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesi ile ilgili Genel Sekreterlikten gelen yazı okunarak tüm üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda son olarak ise Sungurlu Arifegazili, Boğazkale Yekbas ve Mecitözü Elvançelebi Köyü’nün imar planlarına yapılan itirazlarla ilgili gündem maddeleri de incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi kabul edildi.



(Volkan SINAYUÇ)