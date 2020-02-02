Orman İşletme Müdürlüğü’nün faaliyetleri anlatıldı
Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi. Yayımlanan faaliyet raporunda 2019 yılı içerisinde, 13 Km yeni yol yapımı çalışması, 4 km traktör yolu yapımı, 45 km yangın emniyet yolu yapımı, 354 km üretim yolu tamir bakımı, 10 km yangın kulesi yolu bakımı çalışmaları yapıldığı belirtilirken Toplam 1443 hektar alanda da koruya tahvil çalışması, 2711 hektar alanda sıklık bakımı, 306 hektar alanda gençlik bakımı, 22 hektar alanda tabii tensil, 895 hektar alanda rehabilitasyon tesis çalışması, 580 hektar alanda rehabilitasyon bakım,238 hektar alanda ağaçlandırma tesis, 1600 hektar alanda ağaçlandırma bakım çalışması olmak üzere silvikültürel faaliyetler kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiği ifade edildi.
02 Şubat 2020 Pazar 19:29
11 Kasım 2019 tarihinde tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan 11 milyon fidan dikim etkinlikleri çerçevesinde Çorum’da 1 saatte en fazla fidan dikilmesi rekoru kırılarak Çorum ve Türkiye olarak Guinness Rekorlar Kitabına girildiğinin belirtildiği açıklamada Orman İşletme Müdürlüğü tarafından uygulanan ORKÖY programı çerçevesinde 30 ünite süt sığırcılığı, 12 ünite süt koyunculuğu olmak üzere toplam 42 ünite hayvancılık programı gerçekleştirildiği dile getirildi. Açıklamada; 432.453 m3 orman ürünleri üretimi yapıldığı, 250 adet kuş yuvası ormanlara asılmak suretiyle biyolojik mücadele çalışması yapıldığı, Çorum’da bulunan 49 birimde orman kadastro projesi kapsamında çalışmalar yapıldığı dile getirildi. (Haber Merkezi)