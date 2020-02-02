Orman İşletme Müdürlüğü’nün faaliyetleri anlatıldı

11 Kasım 2019 tarihinde tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan 11 milyon fidan dikim etkinlikleri çerçevesinde Çorum’da 1 saatte en fazla fidan dikilmesi rekoru kırılarak Çorum ve Türkiye olarak Guinness Rekorlar Kitabına girildiğinin belirtildiği açıklamada Orman İşletme Müdürlüğü tarafından uygulanan ORKÖY programı çerçevesinde 30 ünite süt sığırcılığı, 12 ünite süt koyunculuğu olmak üzere toplam 42 ünite hayvancılık programı gerçekleştirildiği dile getirildi. Açıklamada; 432.453 m3 orman ürünleri üretimi yapıldığı, 250 adet kuş yuvası ormanlara asılmak suretiyle biyolojik mücadele çalışması yapıldığı, Çorum’da bulunan 49 birimde orman kadastro projesi kapsamında çalışmalar yapıldığı dile getirildi. (Haber Merkezi)