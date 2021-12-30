Orhan Vargeloğlu yeni yılı kutladı

DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu yeni yıl nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Vargeloğlu mesajında şu görüşlere yer verdi: “Yeni yıllar yeni başlangıçları da beraberinde getirir. 2022’nin AKP İktidarından kurtuluş yılı ve Türkiye’mizin Ali Babacan dönemindeki gibi güçlü Türkiye olma yolunda yeni bir başlangıç yılı olmasını diliyorum.

2022 yılını ‘DEVA yılı’ olarak adlandırıyorum. Çünkü 2022 yılı, son 5 yılı yıkım olan 19 yıllık AKP iktidarından kurutulacağız, yeni bir başlangıç ve Genel Başkanımız Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği yıl olacaktır. DEVA yılında, 2022 yılının başta Çorum’umuz, ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, mutluluk, başarı ve hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşerilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

(Ömür SOYTEMİZ)

