Orhan Vargeloğlu: “Suni gündemlerle halkı oyalamayın”

Kamuoyunda iktidar partisinin erken genel bir seçim hazırlığında olduğu ve bunun için de değişik atraksiyonlar içine girdiği söylentilerinin dolaştığını belirten Vargeloğlu, “Ülkemizde geçen on gün süre içinde birçok olay yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Amaçları, orta vadede siyasi tezlerine dayalı tartışma alanı oluşturmak, yan ve ara hedefler üzerinden asıl seçim kazanma hedeflerine odaklanmaktır” dedi.

Bu bağlamda siyasi partileri ziyaret ederek yeni ittifak arayışlarına girişildiğini kaydeden Vargeloğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Eski Genel Kurmay Başkan’ının 27 Mayısla ilgili söylemi, eski bakanın türban üzerine yaptığı konuşma ve bir gazetecinin konuşmalarını yeni darbe yapma çağrısı gibi ilişkilendirerek, kamuoyunda oluşturacakları infialle birlikte yeni bir beka sorunu yaratma gayretini görmekteyiz.

Ötekileştirerek, hedef tahtasına koydukları sendika, meslek birlikleri, Barolar, Tabipler Birliği ile bazı oda, vakıf ve dernekler gibi örgütlü toplumu suçlu ilan eden, popülist söylemlerle, yasalara aykırı tutum ve davranış hamleleriyle bir siyaset tarzı yürüttüklerine tanıklık ediyoruz.

Mevcut hükümetin ülke bekası yerine kendi bekalarını düşünen bir anlayışta olduğunu, bunun içinde her yolu mubah sayan bir arayış içinde olduklarını biliyor ve görüyoruz.

Cumhurbaşkanının muhalif siyasi partilerinden ayrılan yeni oluşumları çok da etik olmayan tarzda el altında desteklediklerini görmekteyiz.

Ayrıca Cumhurbaşkanının, ana muhalefet partisinin muhafazakâr seçmene yaklaşımına verdiği tepki manidardır. Bununla birlikte hükümetin türban üzerinden muhafazakâr seçmeni tekelinde tutmaya çalıştığı görülmektedir.

Boğaziçi Üniversitesine tartışmalı usulle rektör atanması, buna bağlı olarak üniversitede baş gösteren öğrenci ve öğretim görevlilerinin eylemlerini, Gezi olaylarına benzeterek, beka sorununu yeniden ısıtarak, yeni bir kamuoyu desteğini alma arzuları aşikârdır.

Kısaca değişik kodlarla toplumu daha da gerecek yeni düşman yaratmaları, demokrasilerde eşine rastlamadığımız çok da ahlaki olmayan popülist bir yönetim şeklidir.

Tüm halkımızın, esas sorunlarımızı unutmamaları, sadece yapay dini ve milli söylemlere itibar etmemeleri güncel gündemi değerlendirmelerini arzu ediyoruz.

Mevcut hükümetin ivedilikle suni gündemler ve suni düşmanlar yaratmamalarını, enerjilerini ülkemizin gerçek gündemi olan ülkemizde kapanan işletmelere, işsizliğe, eksik maaş alanlara, hayat pahalılığına çözüm ve politika üretmeye harcamalarını tavsiye ediyoruz.” (Haber Merkezi)