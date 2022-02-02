Orhan Vargeloğlu, İl Başkanlığı’ndan istifa etti

Teşkilat içindeki değişimi gerçekleştiremediğini kaydeden Vargeloğlu, “Genel merkezimizin direktifleri ile çok hızlı kurmuş olduğum il teşkilatımda, çalışma imkânım kalmayan kişi ve grupları, 3 ay önce parti genel merkezimize iletmiş olmama rağmen bazı genel merkez yetkilileri tarafından değişim engellenmiştir” dedi.

Vargeloğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Bugüne kadar bir şeyler yapmaya çalıştım, siyaset bana şunu öğretti. Siyasette sadece çalışmak yetmiyormuş. Görev aldığım bu sürede başardıklarımda oldu başaramadıklarımda. Başardıklarım kamu vicdanındadır. Başaramadıklarım ise teşkilat içindeki değişimi gerçekleştirememektir.

Genel merkezimizin direktifleri ile çok hızlı kurmuş olduğum il teşkilatımda, çalışma imkanım kalmayan kişi ve gurupları, 3 ay önce parti genel merkezimize iletmiş olmama rağmen bazı genel merkez yetkilileri tarafından değişim engellenmiştir.

Gelinen noktada süreci uzatmak bana ve sırf onun için siyasete girdiğim, çok sevdiğim Ali Babacan ve kurduğu DEVA Partisine zarar verecekti, bu nedenle 29 Aralık 2021 tarihinde genel merkez yetkilerinden görüşme talep ettim ve kendilerine görüş ve taleplerimi ilettim.

Görev yaptığım süre içinde doğrularım için korkmadan mücadele ettim, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim.” (Haber Merkezi)

