Orhan Vargeloğlu DEVA Partisi Çorum il başkanı

Kurulan 18 bölge komisyonu parti il ve ilçe teşkilatlarında görev almak isteyenlerle ilgili değerlendirme çalışmalarını sürdürürken, teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamaya çalışan Deva Partisi Genel Merkezi, yaptığı toplantıda Çorum il başkanını atadı. Ali Babacan tarafından kurulan Deva Partisi’nin Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu oldu. DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu yetki belgesini Ali Babacan'dan aldı.

Orhan Vargeloğlu, ilerleyen zamanlarda Çorum’da teşkilat yönetimini belirleyecek. (Haber Merkezi)