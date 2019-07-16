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Orhan Tosik’e kutlama ziyaretleri sürüyor

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’e kutlama ziyaretleri devam ediyor.

Orhan Tosik’e kutlama ziyaretleri sürüyor

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’e kutlama ziyaretleri devam ediyor.

16 Temmuz 2019 Salı 20:44
Orhan Tosik’e kutlama ziyaretleri sürüyor

Ocak Başkanı Tosik, bu kapsamda Alaca Ülkü Ocakları Başkanı İsa Duru ve ocak yönetimi, Oğuzlar Ülkü Ocakları eski Başkanı Oğuz Hantal, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Sekreteri Selami Topçu ve MYO personelleri Ali Şahin, Gökhan Duran, Gazi Harputlu, Yahya Yalçınkaya, MHP Alaca Belediye Başkanı Aday adayı Ümit Şengün, Suat Yavuz, Türk Büro-Sen Çorum Şubesi Yöneticileri Emir Dağaşan ve Samet Şahin, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü personellerinden Fatih Sağır, Adil Duman, Uğur Akış, Ali Yüksek ve Ülkü Ocakları eski yöneticilerden Hakan Kaynarın hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ziyaret ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

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