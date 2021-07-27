Orhan Şenay’ı kaybettik 

Nevin Şenay’ın eşi, Barış ve Erhan Şenay’ın babaları olan Orhan Şenay’ın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Eski Foça’da toprağa verilecek.

Orhan Şenay, Çorum Lisesi Orta Kısmı’na 1956 yılında başlayanların oluşturduğu “56’lılılar Grubu”nun mensuplarındandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.