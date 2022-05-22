Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum’da kurumun yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Yardımcısı Kubalı ziyaret sonunda Orhan Sarı’ya başarı plaketi ile ödüllendirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı da Vali Yardımcısı Kubalı’ya nazik ziyareti ve ince düşüncesinden dolayı teşekkür etti. (Volkan SINAYUÇ)