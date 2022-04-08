Orhan Sarı’dan Çorum’un ilk mantar üreticisine ziyaret

Çorum'un ilk ve tek kompost üreticisi olan Hitit Mantar işletmesinin Tolamehmet köyünde bulunduğunu belirten Sarı, “Mantar üretiminin vazgeçilmez üretim materyali olan kompost üreticisi olan firma, teknolojisini kendi tasarlayarak günden güne yenilenmiş, bunun yanında kültür mantarı ve istiridye mantarı üretimi de yapmaktadır. Üretimini yoğun olarak Karadeniz Bölgesi ve yurtdışında Gürcistan’a gerçekleştirmektedir” dedi.

Kompost üretimi yaparak yurtiçi ve yurtdışına satış yapan firmanın yoğun talebi karşılamakta zorlandığını kaydeden Sarı, “Ürettiği kültür mantarlarının bir kısmını Gürcistan'a ihracat yapmaktadır. Firmanın üretim kapasitesi yıllık 3 bin ton kompost ve 150 ton kültür mantarı ve istiridye mantarıdır. Üretmiş olduğu kompost yurt içinde yoğun bir şekilde talep görmektedir. Bu üretimi gerçekleştirirken 8 kişi istihdam etmekte zaman zaman bu sayıyı geçici çalışanlarla 15'e çıkarmaktadır. İlimize üretim ve iş istihdamı yaparak katkı sağlayan Duran Serttaş’ı tebrik eder çalışmalarında başarılar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)

