Orhan Sarı, kızını evlendirdi

Nuray-Orhan Sarı çiftinin kızları Betül ile Mualla-Cihat Kayım çiftinin oğulları Umut’un düğün töreni, Cumartesi günü Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda yapıldı.

Betül ile Umut’un nikâhlarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, Vali Mustafa Çifti, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da şahitliklerini üstlendi.

ÇORUM HABER, Nuray-Orhan Sarı ve Mualla-Cihat Kayım çiftlerini kutlar, Betül ile Umut’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Taner ŞİMŞEK)

