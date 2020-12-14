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Orhan Kırdak vefat etti

Çorum'un Osmancık İlçesi Hıdırlık Mahallesi’nde ikamet eden Osmancık Belediyesinden emekli Orhan Kırdak, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 1 ay önce kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Güncel 14.12.2020, 22:43
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Orhan Kırdak vefat etti

Çorum'un Osmancık İlçesi Hıdırlık Mahallesi’nde ikamet eden Osmancık Belediyesinden emekli Orhan Kırdak, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 1 ay önce kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Geçirdiği felç nedeniyle yoğun bakım tedavisi gören Orhan Kırdak, vefat etti. Emre Kırdak ve Gamze Kaya'nın babaları, Leyla Kırdak'ın eşi olan Orhan Kırdak’ın cenazesi önceki gün saat 11.00’de Osmancık Asri Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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