Orhan Coşkun güven tazeledi

MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun tek liste olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi. Anitta Otel’de yapılan genel kurula MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk ile davetliler katıldı.



“MÜSİAD, ÇORUM’DA 5 BİN

KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR”

Kongresin açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Orhan Coşkun, 2013 yılında faaliyete başlayan derneğin kurulduğu tarihten bu yana kentin iş dünyasına hizmet verdiğini söyledi. 80’i aşkın genç ve dinamik üyeleri ve üye işletmeleri ile ilimizde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Coşkun, “Yaptığımız çalışmaların temel gayesi, Çorum sanayisi, iş dünyası ve ticaret hayatına katkı sunmak, Çorumumuzu sanayi, ticaret, üretim ve istihdam açısından ülkemizde üst sıralara taşımaktır. Bir diğer önemli amacımız toplumumuzun tüm kesimleri ile en üst seviyede ilişki kurup, ilimizde zaten var olan birlik ve beraberlik ortamına katkıda bulunmaktır” dedi. MÜSİAD Çorum Şubesi’nin hedeflerini anlatan Coşkun, “Genel merkezimizden aldığımız güç ile ilimizde var olan potansiyelinin daha da büyümesi, ihracatımızın çeşitlendirilmesi ve artırılması için başta üyelerimiz olmak üzere bütün Çorum iş dünyasına katkı sunmak” diye konuştu.

“ÇORUM KARADENİZ’İN LİDERİ”

Kongrede selamlama konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MÜSİAD’ın ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişimine katkı sağlayan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. Çorum’un bin 500 milyar doları geçen ihracat rakamlarıyla tüm Karadeniz bölgesinin lideri ve Anadolu’nun parlayan yıldızı olduğunu söyleyen Ahlatcı, “Bu büyüklüğe şehrimizi taşıyan, emeği olan tüm iş insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise ekonomik gelişimin ülkeler için önemini dile getirerek, “İktisadi gelişim, sonrasında tarihi, kültürü, bizim medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecektir. Bunun için MÜSİAD’a ihtiyacımız var, bunun için MÜSİAD’ın temel felsefesine ihtiyacımız var. Burada pek çok rakam konuşabiliriz ama o rakamların arkasındaki felsefe, bizim durduğumuz nokta medeniyetimizin tekrar ihyası bizim tek ve yegane önceliğimizdir” ifadesini kullandı.

KAVUNCU: “7 İKLİM 3 KITAYA

HÜKMETMİŞ BİR ÜLKEYİZ”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ülkelerin ekonomik anlamda bağımsız olmadığı takdirde gerçek manada bağımsızlığının söz konusu olmadığını söyledi. Konuşmasını sürdüren Kavuncu, “Allah’a hamdolsun Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değil. Büyük ağaç kökü üzerinden gürler. Türkiye 7 iklim 3 kıtaya hükmetmiş bir ülke” dedi. Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde duran dünyayla rekabet eden ülke olması durumunda atılan her adımına karşı çıkanlar olduğunu dile getiren Kavuncu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşüne MÜSİAD üyeleri gibi değerlerine bağlı bu iş insanları olduğu sürece hiç kimse mani olamayacaktır.”

MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun tek liste olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi. Kongrede oluşan yeni Yönetim Kurulu: Orhan Coşkun, Mehmet Emin Türker, Hüseyin Öztürk, Fatih Turbay, Murat Ömer Battal, Alper Tığlı, Ali İlker Tosun, Erdem Arslan, Mustafa Mertek ve Orhan Aşık’tan, Denetim Kurulu ise Ali Dost, Mustafa Çeliköz ve Abdulkadir Karakuş’tan oluştu.

(Nurdan AKBAŞ-Eray UZUN)