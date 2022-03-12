Orhan Bahar kızını kaybetti

2000 yılında kaybettiğimiz Belgin Bahar ile Orhan Bahar’ın kızları olan Tuba Bahar’ın, iki yıldan beri kanser tedavisi gördüğü, önceki gün komaya girmesi üzerine makinaya bağlı olarak yaşatılmaya çalışıldığı öğrenildi.

3 Kasım 1984 tarihinde Samsun’da doğan Tuba Bahar, Çorum Anadolu Lisesi’ni ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirmiş, Maliye teşkilatında uzman olarak çalışmaya başlamıştı.

Tuba Bahar’ın cenazesinin, muhtemelen Pazartesi günü, Çorum Ulumezar’da annesinin kabri yanına defnedilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.