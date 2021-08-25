Orhan Avcu vefat etti

Çorum’da Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’na 4 dönem aday olan Orhan Avcu, yakalandığı KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Gülabibey Mahallesi sakinlerinden, 4 dönem mahalle muhtarlığı için aday olan Avcu (75) yakalandığı amansız KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi Boğabağı Köyü’nde toprağa verildi.

Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda akülü engelli aracı hediye ettiği Orhan Avcu’nun vefatı büyük üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

