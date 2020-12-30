Orhan Ateş’ten Kılıçdaroğlu, Akşener ve Sunat’a “ceviz”

Oğuzlar’ın önceki Belediye Başkanı Orhan Ateş, geçtiğimiz günlerde kayınpederi Mehmet Ök’ü kaybetmesi nedeniyle kendisine telefonla başsağlığı dileklerini ileten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ı Ankara’daki makamlarında ziyaret ederek, hem teşekkürlerini iletti, hem de meşhur “Oğuzlar cevizi” hediye etti.

Orhan Ateş, Çorum’un sorunlarını Meclis kürsüsüne taşıyarak tüm Çorumluların sevgi, saygı ve takdirlerini kazanan Ankara Milletvekili Şenol Sunat’tan, önümüzdeki Mayıs ayında Oğuzlar’ı ziyaret sözü de aldı.

(Haber Merkezi)