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Orhan Ateş’ten Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Önceki Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Çorum basınının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Güncel 09.01.2021, 00:14 09.01.2021, 00:17
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Orhan Ateş’ten Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Sorumluluk bilinci taşıyan gazetecilerin, büyük bir özveriyle, halkın haber alma hakkı, demokrasi, hukuk ve özgürlükler adına hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Orhan Ateş, “Toplum olarak basın emekçilerinin daima yanında olma ve yaptıkları kutsal görevi kolaylaştırma sorumluluğu taşıyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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