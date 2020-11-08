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Orhan Ateş’in kayınpederi Mehmet Ök vefat etti

Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş'in kayınpederi Mehmet Ök (81), kanser tedavisi için tedavi görürken yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncel 08.11.2020, 19:10
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Orhan Ateş’in kayınpederi Mehmet Ök vefat etti

Alınan bilgiye göre bir süredir kanser tedavisi gören Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş'in kayınbabası Mehmet Ök tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle vefat etti.

İskilip Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Abdullah Ök’ün de babası olan Mehmet Ök’ün cenazesi bugün saat 11.00’de İskilip Garani mezarlığında toprağa verilecek.

(Haber Merkezi)

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