Orhan Ateş annesini kaybetti

Merhum Ali Ateş’in eşi, Hacer Keçik, Müzeyyen Keçik, Nezaket Bilgiç, Münevver Türemiş ve Orhan Ateş’in anneleri olan Rahime Ateş’in cenazesi, bugün saat 13.00’de Özel Hastane’den alınarak Oğuzlar’a götürülecek, ikindi namazından sonra Oğuzlar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

