“Örgütlüyken güçlüyüz”

Türkiye’nin ve dünyanın pandemiyle mücadele ederken emek mücadelesinin de en sıkıntılı ve en zor günlerini yaşadığını kaydeden Yaşar, pandeminin bir sağlık sorunu olmaktan öte tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de emekçiler adına sosyal ve ekonomik bir probleme dönüştüğünü kaydetti.

Emek hareketinin geçmişte olduğu gibi bugün de baskı, sömürü, şiddet ve ekonomik kriz koşullarını yaşadığını belirten Yaşar, “Özellikle içerisinde geçtiğimiz bu zor süreçte tüm kamu emekçilerinin ve işçilerin ortak kaygıları artmaktadır. Kamu emekçilerini ve tüm emekçileri bu zor ve umutsuz durumdan çıkaracak en önemli güç örgütlü mücadeledir, sendikal mücadeledir” ifadelerini kullandı.

İktidarın ülkeyi ağır bir ekonomik krize sürüklediğini dile getiren Yaşar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu ortamda emekçiler iş bulamamakta, ekonomik sıkıntılar yaşamakta, evine ekmek götürememektedir. Salgın sebebiyle ve yaşanan kriz ortamında işçiler, emekçiler ve kamu çalışanları zor durumdadır.

Uluslararası sermayenin sömürü amacıyla ülkemizde uygulamaya koyduğu özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma dayatmaları sonucunda ulusal sanayimizin ve ekonomik bağımsızlığımızın güvencesi olan Cumhuriyetin birikimleri özelleştirme adı altında yağmalanmakta ve peşkeş çekilmektedir.

Emeğimize, mesleğimize, laik, demokratik Cumhuriyetimize, ulusal bağımsızlığımıza, bütünlüğümüze ve geleceğimize yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele edilmelidir.

Birleşik Kamu-İş’in amaç ve görevleri sadece tüzüğüne yazmakla kalmamış, attığı her adımda, yaptığı her etkinlikte bunu kanıtlamıştır.

Örgütümüz, emek sınıfının bir parçası tüm ezilen kesimlerin dostudur. Sadece kamu çalışanlarının değil bütün emekçilerin haklarının korunup geliştirilmesi için mücadele etmektedir.

2021 yılında kamu emekçisinin payına; yoksulluk, açlık, sömürü düşmüştür. Tüm kamu emekçilerinin hakkını aramak için her tür demokratik ve meşru zeminde mücadele yürüteceğiz.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de emekçilerin sesi olmaya devam edecek, emek hareketinde güçlü bir mevziyi inşa etme mücadelesini sürdüreceğiz.

Daima onurlu, ilkeli, belirli hedefler doğrultusunda hareket eden bir yön çizeceğiz.

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu olarak; kuruluşumuzun 13. yılında bu bilinçle; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyete ve kazanımlarına her koşulda sahip çıkmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada mücadele etmeye devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)