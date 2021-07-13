Örgel’in oyunları Elazığ ve İstanbul’da
Çorumlu oyun yazarı Şahin Örgel’in Dost Oyuncuları tarafından sahneye konulan “Hatırla Sevgilim” ve “İğdenin Şarkısı” isimli oyunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın pandemi sürecinde tiyatrolara verdiği destek çerçevesinde Elazığ ve İstanbul’da sergilendi.
Güncel 13.07.2021, 22:29
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“Hatırla Sevgilim” 8 ve 9 Temmuz akşamları Elazığ Devlet Tiyatrosu Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelendi.
“İğdenin Şarkısı” ise 10 Temmuz akşamı İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde perde açtı.
Oyun yazarı Şahin Örgel, eşi Emine Aslan Örgel’le birlikte Elazığ ve İstanbul’da oyunlarının sergilenişinde hazır bulundu ve TV mikrofonlarına konuşurken, “Mutluyum, sevdiğim işi yapıyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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