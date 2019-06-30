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Organları ile üç hastaya umut oldu

İstanbul'da ikamet eden ve aslen Çorum’un Kargı İlçesi Çetmi Köyü nüfusuna kayıtlı olan Bayram Özcan, anne babasını ziyarete gittiği Sinop'ta beyninde pıhtı atması sonucu düşerek komaya girdi. Sinop’tan Samsun'a götürülerek tedavi altına alınan Bayram Özcan’ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Yaşlı adamın böbrekleri ve karaciğeri İstanbul, Ankara ve Antalya'da organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Organları ile üç hastaya umut oldu

İstanbul'da ikamet eden ve aslen Çorum’un Kargı İlçesi Çetmi Köyü nüfusuna kayıtlı olan Bayram Özcan, anne babasını ziyarete gittiği Sinop'ta beyninde pıhtı atması sonucu düşerek komaya girdi. Sinop’tan Samsun'a götürülerek tedavi altına alınan Bayram Özcan’ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Yaşlı adamın böbrekleri ve karaciğeri İstanbul, Ankara ve Antalya'da organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

30 Haziran 2019 Pazar 20:05
Organları ile üç hastaya umut oldu

İstanbul Eyüpsultan'da ikamet eden 64 yaşındaki 1 çocuk babası Bayram Özcan, Sinop'ta yaşayan anne ve babasını ziyarete gitti. Burada bayılınca Sinop Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özcan, Samsun'daki Madicana Hastanesine sevk edildi. Beyninde pıhtı attığı tespit edilen Bayram Özcan, 11 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine Medicana Hastanesinin organ nakli koordinatörü, Özcan ailesi ve Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçti. Eşi Fadime Özcan ile kızı Merve Tamer'in organları bağışlama kararı üzerine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen ekip, saat 00.30 sıralarında ameliyata girdi.

Bayram Özcan'ın alınan karaciğeri İstanbul Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbreklerinden biri Ankara'daki Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve diğer böbreği ise Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırılmak üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla gönderildi.

Merve Tamer, babasının beynine pıhtı atması sonucu beyin ölümü gerçekleşince kendilerine organ nakli teklifi yapıldığını belirterek, “Doktorun organ bağışı teklifini hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Babamın başka bedenlerde yaşamasını istedik. Babamın organ bağışı ile ilgi daha önce bir vasiyeti yoktu ama böyle olmasını da isterdi. O yüzden bu kararı verdik. Babamın beyin ölümü gerçekleşince istedim ki onun organları başka bir bedende hayat bulsun ve yaşamaya devam edip organ bekleyen birilerine de umut olsun” dedi.

Fadime Özcan ise, “Organ bağışlanan kişiler eşime dua ederler. İyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan Dünya Çorumlular Platformu da Bayram Özcan’ın ailesini tebrik ederek yayınladığı mesajda “Ödüllük Karar” görüşüne yer verdi.

(İHA)

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