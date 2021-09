“Organik bal nasıl anlaşılır?”

“Organik kelimesi kulağa hoş gelen, ürüne olan güveni artıran bir terim olduğu için birçok satıcı elindeki ürünün organik olduğunu ifade eder. Kötü niyetli olanları bir tarafa bırakıp iyi niyetli satıcıların doğal ile organik olanı birbirine karıştırdıklarına defalarca şahitlik etmişizdir” diyen Erdal Odabaş, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

“Birçok tüketici de her iki kelimenin aynı manaya geldiğini düşünmektedir.

İşin aslı şudur: Üreticinin hilesiz, katkısız ürettiği her ürüne doğal denildiğini hepimiz biliyoruz. Bu durumu tescilleyen her hangi bir kuruluş olmadığından tamamen üreticiye olan güvenimizle doğru orantılı olarak ürün hakkında müspet veya olumsuz düşünceler geliştiririz.

Organikliğin söz konusu olduğu yerde bizi hiç şüpheye düşürmeyecek, net bir done vardır elimizde. O da sertifikasyon kuruluşunca organik olduğu tescillenen ürünün etiketindeki organik tarım logosudur. Bu logonun görüldüğü her ürün organiktir. Organik olarak nitelendirilen her ürünün üzerinde bu logonun bulunması gerekir. Aksi taktirde ürün doğal olabilir ama asla organik değildir.

ORGANİK BAL FİYATLARI

Diğer organik tarım ürünlerinde olduğu gibi organik ballarda da fiyatların yüksekliği dikkati çeker. Genellikle bu durum ilk etapta yadırganır. Bir bakıma bu haklı bir şaşkınlık gibi de algılanabilir. Bir ürün doğal olduğuna göre maliyetinin de düşük olduğu zannedilir. Aslında normal olması gereken de budur. Organik bal üretimi açısından meseleye daha yakından baktığımızda meselenin açıklığa kavuştuğu görülecektir.

Malumlarınız olduğu üzere organik bal üretimi için olmazsa olmaz birinci şart, hiç kirlenmemiş, kirlenme ihtimali de bulunmayan doğal çevredir. Bu tür güzellikler tabii olarak yerleşim merkezlerinden uzaklarda, genellikle de bir orman içinde veya kuş uçmaz kervan geçmez bir vadi köşesinde olacaktır. Yani böyle bir yere günlük yapılan seferlerin bile ciddi ekonomik bedelleri olmaktadır. Hastalık ve zararlılarda mücadelede klasiğin dışına çıkılmakta, sıra dışı doğal, daha da ötesi organik olduğu bilinen yüksek maliyetli tedavi edici unsurlar kullanılmaktadır. Organik hazır peteğin kilogram fiyatı normal peteğin dört katıdır, zorunlu hallerde kullanmak zorunda kalırsanız organik şekerin kg fiyatı normalin on dört katıdır. Bu ayrıntılarla şunu anlatmak istiyoruz: Organik üretimlerde girdiler normalden çok çok yüksektir.

Hal böyle olunca maliyetler yükselmekte ve fiyatlara olduğu gibi yansımaktadır.

Organik bal üretiminde kullanılan her araç gereç klasik üretimlerde görülenlerden çok farklı olmak zorundadır. Bu farklıklarda fiyatlara artırıcı unsur olarak katılmaktadır.

Buna karşılık organik bal üretiminde verim düşüktür. Çoğu zaman konvansiyonel üretimin yarısından bile azdır. Tek başına bu durum bile fiyatlar için önemli artırıcı etken olarak karşımızda durmaktadır.

Hele bir de üretilen balın endemik bitkilerden elde edilmesi gibi farklı bir özelliği varsa doğal olarak bu durumda fiyatlara yansımaktadır.

Organik bal fiyatlarının yüksek olmasının asıl nedenlerini gözler önüne sermeye çalıştık. Umarız bu konuda oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmayı başarmışızdır.” (Haber Merkezi)