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Organ bağışına dikkat çektiler

Sağlık Müdürlüğü, açtığı stantlarda organ bağışı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Organ bağışına dikkat çektiler

Sağlık Müdürlüğü, açtığı stantlarda organ bağışı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

19 Kasım 2019 Salı 23:24
Organ bağışına dikkat çektiler

Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında ilimiz genelinde Bahçelievler Semt Polikliniği, Gazi, Şenyurt, Ulukavak Aile Sağlığı Merkezleri, AVM ve insan yoğunluğunun olduğu caddelerde stant açan Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, standları ziyaret eden vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgilendirme yaparak, broşürler dağıttı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ayrıca organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın organ bağışı işlemlerini gerçekleştirdi.

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Organ ve doku naklinin gerçekleşebilmesi, ancak organ ve doku bağışı ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle toplumda, organ nakli bilincinin oluşturulması şarttır. Bu bilincin oluşturulmasında, en büyük görev bakanlığımız kurum ve kuruluşlarına düşmektedir. Yaşam gibi kıymetli bir cevheri bir insana hediye etmenin değerli bilincine hepimizin aynı farkındalıkla yaklaşması gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün organ bağışı konusunda çalışmaları aynı hızla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Organ Bağışı Haftası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şehit Emin Güner Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine, Sağlık Müdürlüğü personeli Sağlık Memuru Yasin Özkan tarafından organ bağışı konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere “Organ bağışı nedir, nasıl yapılır, dini, sosyal ve bireysel anlamda organ bağışının önemi” vurgulanarak, hukuki zemini hakkında bilgi verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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