“Organ bağışı konusunda yetersiziz”

Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, hastane yönetimi, öğretim üyeleri, hasta yakınları ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten açış konuşması yapan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli; Organ bağışı konusunda toplumun duyarlı olduğunu ancak yine de bağışların yeterli olmadığını ifade ederek, bu yönde farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Sezikli, çeşitli farkındalık çalışmalarının duyarlılığı artıracağına inandığını kaydeden Sezikli, bunun için toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi. Sezikli, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne “Organ Nakil Koordinasyon Birimi” kurulduğunu ve bu birimde alanında uzman kişilerin görevlendirildiğini, aynı zamanda organ bağışında bulunmak isteyenler için hastane içerisinde ve Saat Kulesi Meydanı’nda organ bağış standlarının kurulduğunu ifade etti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yrd. ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam da konuşmasında ülkede organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını ancak yapılan organ bağışı sayılarının aynı hızda artmadığını ifade etti. Organ bağışı alanında yaşanan bütün olumlu gelişmelere rağmen bekleme listesindeki bu hastaların organ beklerken ya öldüğünü ya da nakil yapılamayacak kadar sağlıklarının bozulduğunu ifade eden Baykam, “Türkiye canlı nakillerde çok iyiyken, kadaverik nakillerde gerilerdedir. Gelişmiş ülkelerde organ vericilerinin %80'i kadavra donörden, %20'si canlı donörden iken ülkemizde bu oran tam tersidir. Canlı nakillerde Türkiye ilk 5.sıralara yaklaşıyor yani hiç düşünmeden organlarımızı bağışlıyoruz. Tüm dünyada organ nakli konusundaki en büyük sorun kadavra donör yetersizliğidir. Canlı organ bağışındaki başarıyı kadaverik organ bağışında da yakalamamız gerekir. Bu konuda destek verilmesi gerekir” dedi.

Açış ve protokol konuşmalarının ardından Başhekim Yrd. Op. Dr. Hülya İpek "Ulusal Organ ve Doku Nakil Sistemi” konulu sunumunu kısa film gösterisi eşliğinde gerçekleştirdi.

Sunumun ardından organları bağışlanan kişilerin ailelerine hastane yönetimi ve organ ve doku nakil koordinatörlüğü tarafından hazırlanan şükran plaketleri verildi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Güvenç Doğan "Organ Bağışında Yasal Düzenlemeler" konulu sunumla devam eden panel programı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selçuk Kayır’ın "Beyin Ölümü", Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Dursun Fırat Ergül’ün "Donör Bakımı", Çorum Müftülüğü İl Vaizi Kemal Demirden’in "Organ Bağışının Dini Boyutları”, Eğitim ve Ar-Ge Koordinatörü Esin Eser’in “Organ Nakli ve Psikolojik Boyutları”, Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Murat Çelik’in “Organ Bağışının Türkiye’de ki Durumu” konulu sunumları ile devam etti.(Haber Merkezi)