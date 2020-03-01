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“Ordu ve devletin arkasında durma zamanı”

İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Tekin Çınar, üç ayların müjdecisi mübarek bir gecede Suriye’den gelen acı haberin, milletçe yürekleri dağladığını belirterek İdlib’de, rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit edildiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını anlattı.

“Ordu ve devletin arkasında durma zamanı”

İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Tekin Çınar, üç ayların müjdecisi mübarek bir gecede Suriye’den gelen acı haberin, milletçe yürekleri dağladığını belirterek İdlib’de, rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit edildiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını anlattı.

01 Mart 2020 Pazar 21:58
“Ordu ve devletin arkasında durma zamanı”

Çorum İnsani Değerler Platformu olarak, Şehitlere Allah’tan rahmet, Türk milletine başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar dilediklerini anlatan Çınar, bütün dünyanın Türkiye’nin barış ve insan odaklı çabalarına yardımcı olacağına, yaşanan zulmün son aşamasında İdlib’e sığınan milyonlarca mazlum insanın çaresizce katledilmesini alçak bir sessizlikle izlediğini ifade etti. Aynı güçlerin güney sınırları boyunca destekledikleri terör örgütleriyle mücadele etmenin yanı sıra, komşuluk ve insani gerekçelerle yaklaşık 4 milyon mülteciyi toprağında barındırmak zorunda kalan Türkiye’nin, Suriye’de 9 yıldır yaşanan iç savaş süresince devlet ve millet olarak üzerine düşeni sorumluluğu yerine getirmek konusunda tüm şartları zorladığını ve dünyaya her anlamda örnek oluşturduğunu kaydeden Tekin Çınar, “Türkiye, artık yüzyıl öncesinin Türkiye’si değildir, bölgede büyük bir güçtür ve bunun gereğini yerine getirmektedir. Türkiye en yüksek seviyeden bu kararlılığın mesajını vermiştir. Türkiye, katillere gereken cevabın verileceğini, alçakça saldırının hemen akabinde belirlenen hedefleri ateş altına alarak göstermiştir. Bu saldırıyı yapanlar da, saldırganları destekleyen ve cesaretlendirenler de hak ettikleri cevabı mutlaka alacaklardır. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, gerçek bir millet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, millî duygular ve idealler etrafında kenetlenme, birliğimizi pekiştirme günüdür.

Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği şu günlerde, Çorum İnsani Değerler Platformu olarak tüm halkımıza, kadim kardeşlik şuuruna yakışır bir itidal çağrısını seslendirmek istiyoruz. Zaman safları sıklaştırma, Kahraman ordumuzun ve devletimizin arkasında dimdik durma zamanıdır!

Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” (Haber Merkezi)

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