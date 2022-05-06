Oral ve Alanbay KÖYDES adayı

Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Toplantısı 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 12.30’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda yapılacak. Toplantıda 2021 yılı kesin hesabı ve faaliyet raporu görüşülecek ve Encümen Üyeleri seçileceği toplantı yapacak.

Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral ve Altınbaş Köyü Muhtarı Birol Alanbay, 9 Mayıs’ta yapılacak olan encümen üyeliği seçimi için aday olduklarını açıkladılar.

Çorum Valisi Yardımcısı Tamer Orhan başkanlığında yapılması beklenen toplantıya Çorum İl Genel Meclisi üyeleri ve merkeze bağlı köy muhtarları katılacak. Birlik Encümen Üyeliği için İl Genel Meclisi üyelerinden 2 ve merkez köy muhtarları arasından ise 2 üye olmak üzere 4 üyenin belirlenmesi için seçim yapılacak. Seçimlerde merkeze bağlı 198 köyün muhtarı ve İl genel meclisi üyeleri oy kullanacak.

(Volkan SINAYUÇ)

