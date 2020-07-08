Optisyenlerden SGK İl Müdürü’ne ziyaret
2. Bölge Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Cenk Gültekin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök’ü ziyaret etti. Ziyarete Çorum İl Temsilcisi Sultan Gül Candemir, Yasin Pehlivan ve Ercan Görükmez de hazır bulundu.
Güncel 08.07.2020, 19:21 08.07.2020, 19:41
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Samimi bir ortamda geçen görüşmede, optiyenlere kamuda istihdam, reçete bedellerinin güncellenmesi, gerekli kolaylıkların sağlanması ve uygulanması hakkında bilgi alış verişi yapıldı.
Cenk Gültekin, Çorum’da bulunan meslektaşlarının talep ve isteklerini, SGK İl Müdürü Tök’e iletti.
Ziyaret nedehişye memnuniyetini dile getiren SGK İl Müdürü Ömer Tök, sorun ve şikâyetleri dinledi.
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