Optisyenlerden SGK Başkan Vekili Yılmaz’a ziyaret
Ankara Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Cenk Gültekin ve yönetim kurulu üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili İsmail Yılmaz’ı makamında ziyaret etti
Güncel 01.07.2020, 18:38
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Optik sektörünün yıllardır çözülmeyen sorunlarının görüşüldüğü ziyarette yirmi yıldır SGK’nın ödediği 42 TL tutarındaki gözlük bedellerinin artmadığı ve gözlükçünün bu durumdan mağdur olduğu vurgulandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz da vatandaş memnuniyeti artırmak adına hızlı, erişilebilir, kaliteli hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, “Vatandaşımıza, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerimizle kaliteli hizmet sunmak için büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.
Ziyarette Ankara Optisyen Gözlükçüler Odası Çorum Temsilci Başkan Sultan Gül, Candemir Yasin Pehlivan ve Ercan Görükmez de yer aldı. (Haber Merkezi)
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