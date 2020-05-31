Optisyen ve gözlükçülere yeni temsilci

Sultan Gül Candemir, II. Bölge Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Cenk Gültekin tarafından Çorum Optisyen ve Gözlükçüler Odası İl Temsilciliğine atandı.

Güncel 31.05.2020, 19:12
21
Optisyen ve gözlükçülere yeni temsilci

Yapılan atamanın ardından yönetim kadrosunda Yasin Pehlivan Başkan vekili 2. başkan olarak, Ercan Görükmez ise başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

Yaptığı açıklamada denetçi optisyenlerin Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odasınca eğitime tabi tutulacaklarını belirten Pehlivan, eğitim sonucunda; başarı gösteren denetçi optisyen adaylarının, denetçi optisyen kadrosunda göreve başlayacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
20°
parçalı bulutlu
banner133
Namaz Vakti 31 Mayıs 2020
İmsak 03:12
Güneş 05:05
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:11
Yatsı 21:56
banner303
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@