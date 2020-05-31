Optisyen ve gözlükçülere yeni temsilci

Yapılan atamanın ardından yönetim kadrosunda Yasin Pehlivan Başkan vekili 2. başkan olarak, Ercan Görükmez ise başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

Yaptığı açıklamada denetçi optisyenlerin Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odasınca eğitime tabi tutulacaklarını belirten Pehlivan, eğitim sonucunda; başarı gösteren denetçi optisyen adaylarının, denetçi optisyen kadrosunda göreve başlayacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)