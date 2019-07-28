Opr.Dr.Musa Türkmen Özel Hastane kadrosunda

Genel Cerrahi bölümünün hastane ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Genel Cerrahi bölümü için Opr. Dr. Musa Türkmen’i kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Hastane Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, “Genel Cerrahi Bölümünde 8 yatakla, uzman hekimlerimizle ve deneyimli kadromuzla halkımıza hizmet veriyoruz.” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Musa Türkmen, yeniden Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkmen, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Opr. Dr. Musa Türkmen 1968 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Tıp Fakültesini 1986-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlığını da 1995-1999 yılları arasında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayan TÜRKMEN, sırasıyla Yozgat Merkez Sağlık Ocağında, Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesinde, Çorum Devlet Hastanesinde, Çorum Özel Hastanesinde ve Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yaptı.

Alanında oldukça deneyimli olan Türkmen, Endoskopi Kursu, Laparoskopik Obezite ve Metabolik Cerrahi Kursu, Laparoskopik Fıtık Kursu, Laparoskopik Reflü Cerrahisi kurslarına katıldı ve başarı ile tamamladı.

Uzun süredir Çorum halkına hizmet vermekte olan Dr. Türkmen evli ve 3 kız çocuğu babası.