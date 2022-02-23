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Opr. Dr. Seher Arslan Çatar Çorum Özel Hastanesi’nde 

Çorum Özel Hastanesi güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini ekledi. Çorum Özel Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum kadrosuna Opr. Dr. Seher Arslan Çatar’ı ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Güncel 23.02.2022, 18:56
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Opr. Dr. Seher Arslan Çatar Çorum Özel Hastanesi’nde 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nün hastane ve Çorum için önemli bir branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü için Opr. Dr. Seher Arslan Çatar’ı kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti. 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde 5 hekimle Çorum il ve ilçelerine, komşu il ve ilçelere hizmet verdiklerini kaydeden Bilgili, “Kadromuzda Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, Opr. Dr. Burcu Alıç, Opr. Dr. Özgül Bekar, Opr. Dr. Sabri Laçin ve Opr. Dr. Sinan Özer olmak üzere deneyimli ve alanında uzman hekimlerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz” dedi.
Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır” diye konuştu.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Opr. Dr. Çatar, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi. 
OPR. DR. SEHER ARSLAN ÇATAR KİMDİR?
“Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, 1975 yılında Sivas’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başarıyla mezun olmuştur. Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Halk Sağlığı alanlarında uzmanlıkları vardır. 
Görev yaptığı merkezler: 1999-2001 Şarkışla Sağlık Ocağı, 2001-2006 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006-2011 Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 
2011-2012 T.C Sağlık Bakanlığı, Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) ve Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, 2012-2016 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,  2016-2017 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017-2018 Tokat Devlet Hastanesi, 2018-2020 Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2020-2021 Nijer -Türkiye Dostluk Hastanesi, 2021-2022 Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 
2022 yılı Şubat ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak göreve başlamıştır. Yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.
Alanında oldukça deneyimli ve başarılı olan Opr. Dr. Opr. Dr. Seher Arslan Çatar, gebelik takibi, normal doğum, sezaryen, sezaryen sonrası normal doğum, ağrısız (Epidural) doğum, jinekolojik hastalıklar ve operasyonlar, laparoskopik ameliyatlar, ürogenital ameliyatlar, infertilite (kısırlık) tedavisi, alanlarında Çorum halkına hizmet verecektir.” (Haber Merkezi) 
 

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