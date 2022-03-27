Opr. Dr. Gültekin Candemir, Özel Hastane’de

Çorum halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaç edindiklerini belirten Başhekim Uzm.Dr. Gökhan Bilgili, yoğunluğu fazla olan Genelh Cerrahi Bölümü’nün kadrosuna Opr.Dr. Gültekin Candemir’i de kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Opr.Dr. Gültekin Candemir’in özgeçmişi ve vermekte olduğu hizmetler şöyle:

Opr. Dr. Gültekin CANDEMİR 1970 yılında Merzifon’da doğdu. Tıp Fakültesini 1994 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Uzmanlığını da 2001 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nde alan Candemir, sırasıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi, Erzurum Askeri Hastanesi, NATO Bosna Görev Kuvveti, Mevki Askeri Hastanesi, Samsun Asker Hastanesi, Kıbrıs Girne Asker Hastanesi Baştabipliği, Samsun Özel Atasam Hastanesi ve Amasya Suluova Devlet Hastanesi uzmanlığı görevlerinde bulundu.

Alanında oldukça deneyimli olan Candemir, Mikrocerrahi Kursu, Stapler ile Mukozektomi Kurus, Temel Laparaskopi Kursu, İleri Laparaskopi Kursu, Hiatus Cerrahisi Kursu, Obezite Cerrahisi Kursu, Laparaskopik Obezite Cerrahisi Kursu, Gastrointestinal Endoskopi Kursu, Tiroid Cerrahisi Kursu, Abdominal Travma Cerrahisi Kursu, Total Mezorektal Eksizyon Kursu, Endoskopi-Kolonoskopi-ERCP Kursu, Alt Ekstremite Venöz Cerrahisi Kursu, Damar Cerrahisi Kursu, Sentinel Lenf Nod Biyopsisi Kursu, Total Mezokolik Eksizyon Kursu, Visseral Cerrahi Anatomi Kurslarına katıldı ve başarı ile tamamladı.

Ulusal ve uluslararası alanlarda pek çok yayını ve bildirisi bulunuyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gültekin Candemir, Çorum Özel Hastanesinde hastalarına şu alanlarda hizmet verecek:

•Obezite (Şişmanlık) , Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Ameliyatları

•Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Ameliyatları,

•Yemek Borusu, mide, ince bağırsaklar,

•Koloproktoloji: Kalın bağırsaklar, rektum ve anal bölge

•Lazer İle Ağrısız ve Dikişsiz Hemoroid (Basur) Tedavisi

•Hepatopankreatikobilier Sistem Cerrahisi Ameliyatları

•Karaciğer, Safra yolları, Safra kesesi, Pankreas, Dalak

•Endokrin Cerrahisi Ameliyatları

•Meme, Trioid, Böbrek üstü Bezleri.

•Herni (Fıtık) Cerrahisi Ameliyatları

•Laparaskopik Reflü ve Hiatal Herni,

•Ventral Herni,

•Kasık Fıtıkları (İnguinal, Femoral, Obtratuar)

•Her Türlü Laparaskopik (Kapalı) Cerrahi Ameliyatlar

•Tanı ve Tedavi Amaçlı Gastroskopi ve Kolonoskopi

•Polipektomi,

•Stent Uygulama,

•Balon Dilatasyon,

•Endoskopik Mukozal ve Submokozal Rezeksiyon,

•Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması,

•Bariatrik Tedavi Amaçlı Mide Balonu Takılması,

•Mide Botoks Uygulaması. (Haber Merkezi)