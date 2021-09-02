Op. Dr. Köse, Elitpark Hastanesi’nde 

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana, hep daha iyisi anlayışını benimseyen ve deneyimli hekimleri ile Çorum ve bölge halkının ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini kaliteli bir şekilde sunan Özel Elitpark Hastanesi bölge sağlık hizmetlerinin en büyük temsilcisi olma yolunda hızla ilerliyor.

1973 yılında Samsun’da doğan Op. Dr. Murat Köke, ilk, orta ve lise eğitimini Samsun’da, tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimini Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

Köse, GATA K.B.B, Özel Lokman Hekim Hastanesi, Atasam Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi, Medikal Park Samsun hastanelerinde görev yaptı. Alanında deneyimli ve başarılı olan Op. Dr. Murat Köse, kulak burun boğaz hastalıkları branşında her türlü ameliyatı başarılı bir şekilde yapıyor.

Baş Dönmesi Tedavileri, Rinoplasti, Burun Eğrilikleri Cerrahisi, Ses Bozuklukları, Kulak Hastalıkları ve Ameliyatları, Horlama ve Uyku apnesi Cerrahisi, Bademcik ve Geniz Eti Cerrahisi, Sinüzit ve Ameliyatları, Alerjik Hastalıklar ilgi alanını oluşturuyor. (Haber Merkezi)

