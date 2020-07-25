“Önyargılardan uzak ve kişilik haklarına saygılı gazetecilik”

Erdem Çenesiz, Basın Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak, her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan Basın Bayramı, ülkemizin gelişim sürecinde önemli bir yeri bulunan, çok özel bir gündür.

Herhangi bir menfaat grubuna bağlı olmaksızın; doğru, dürüst, ön yargılardan uzak ve kişilik haklarına saygılı olmak, gazeteciliğin olmazsa olmaz koşulları arasındadır. Demokrasi anlayışının egemen olduğu çağdaş medeniyetlerde, basının halkı bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunmaktadır.

Gece gündüz demeden, yoğun emek ve gayretlerle, kamuoyunu objektif ve tarafsız şekilde bilgilendirme misyonunu üstlenen gazeteciler, bu kutsal görevlerini başarıyla yerine getirme gayretindedir.

ECE Holding ailesi olarak; yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta, gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla, basın dünyasında çalışan ve emek veren tüm gazetecilerin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.” (Haber Merkezi)