Onur ve Kaan ışık saçıyor
İnşaat mühendisi hemşehrimiz Sinan Karamanlıoğlu’nun “güzel” çocukları Onur ve Kaan, Mehmet amcalarını ziyaret ettiler.
Güncel 19.07.2022, 19:04 20.07.2022, 01:00
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“Dünyanın en güzel çocuğu” yarışmasına aday gösterilen ve ekranların tanınan yüzü haline gelen Onur
ile küçük kardeşi Kaan, İstanbul’dan gelerek ailece Çorum’a yerleşmeleri nedeniyle, çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyorlar. (Taner ŞİMŞEK)
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