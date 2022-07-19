Onur ve Kaan ışık saçıyor

“Dünyanın en güzel çocuğu” yarışmasına aday gösterilen ve ekranların tanınan yüzü haline gelen Onur

ile küçük kardeşi Kaan, İstanbul’dan gelerek ailece Çorum’a yerleşmeleri nedeniyle, çalışmalarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyorlar. (Taner ŞİMŞEK)

