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Onur ve gurur dolu 96 yıl

Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda resmi tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Vali Yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Onur ve gurur dolu 96 yıl

Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda resmi tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Vali Yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

29 Ekim 2019 Salı 00:05
Onur ve gurur dolu 96 yıl

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende sırasıyla Valilik, Garnizon, Belediye, siyasi partiler ve STK’lar tarafından çelenk sunulmasının ardından tören sona erdi.

29 ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri bugün de saat 10.00’da Valilik makamında tebriklerin kabulü, 11.00’de Kadeş Meydanında Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, 19.30’da Atatürk Anıtı’ndan Kadeş Meydanına kadar fener alayı, Altınkaya Arena’da yapılacak resepsiyon ve saat 20.00’de Kadeş Meydanı’nda havai fişek gösterisi ile devam edecek.

(Erkan BAYATLI)

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