Onur ve gurur dolu 96 yıl

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende sırasıyla Valilik, Garnizon, Belediye, siyasi partiler ve STK’lar tarafından çelenk sunulmasının ardından tören sona erdi.

29 ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri bugün de saat 10.00’da Valilik makamında tebriklerin kabulü, 11.00’de Kadeş Meydanında Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, 19.30’da Atatürk Anıtı’ndan Kadeş Meydanına kadar fener alayı, Altınkaya Arena’da yapılacak resepsiyon ve saat 20.00’de Kadeş Meydanı’nda havai fişek gösterisi ile devam edecek.

(Erkan BAYATLI)