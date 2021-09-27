Onur ve ailesi artık Çorum’da yaşıyor

Çorumlu inşaat mühendisi Sinan Karamanlıoğlu, İstanbul’dan doğup büyüdüğü Çorum’daki kendi evine taşındı.

Sinan Karamanlıoğlu, her üçü de gösteri dünyasında yer alan oğulları Serkan, Onur ve Kaan ile birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret etti.

Karamanlıoğlu ve oğulları, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel’le birlikte objektifimize poz verdiler.

Sinan Karamanlıoğlu’nun eşi Aylin Karamanlıoğlu, Rus asıllı Kazak vatandaşı. Serkan (15) Sibirya, Onur (8) Kazakistan, Kaan (4) ise Türkiye doğumlu. (Haber Merkezi)

