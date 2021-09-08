Onur, Özge Ulusoy ve Tamer Karadağlı ile 

“Dünyanın En Güzel 10 Çocuğu Yarışması”na aday gösterilen ve gerek rol aldığı dizilerle, gerekse katıldığı programlarla Türkiye’nin gözbebeği haline gelen Çorumlu Onur Karamanlıoğlu, Şişli Marriott Otel’de düzenlenen Uluslararası Zirve Ödülleri Gecesi’nde de ünlülerin ilgi ve sevgilerini üzerinde topladı.

Küçük Onur, programın sunucuları Özge Ulusoy ve Tayyar Işıksaçan’ın yanısıra, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile de tanışıp fotoğraf çektirdi.

(Haber Merkezi)

