Onur Akın Sungurlu’da konser verecek

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı'nda konser etkinliğini duyuran Sungurlu Belediyesi Başkanı Şahiner, “CanımSungurlum hasret bitiyor. Pandemi nedeni ile birbirimizden çok uzak kalmıştık. Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte kaldığımız yerden etkinliklerimizi başlatıyoruz. Bayramın 2. günü kimseye söz vermeyin” ifadelerine yer verdi.

Onur Akın, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 21 Temmuz 2021 günü saat 20.00’de Sungurlu’ya gelerek konser verecek. Etkinlikte ayrıca Kafkas ekibi, semah ekibi ve halkoyunları ekibi sahne alacak.

(Aliye ÖNCEL)

