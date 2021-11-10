Önünde saygı ve şükranla eğildik

Çorum’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunulmasının ardından CHP, MHP, İYİ Parti, BTP, Vatan Partisi ve ADD tarafından da çelenkler sunuldu.

Çelenk sunumlarının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve devamında İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk Bayrağı da yarıya indirildi.

Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bırakıldığı törenin ardından anıtın etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.

Atatürk Anıtı’na düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Emniyet ve Jandarma personeli, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

