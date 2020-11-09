“O’nun ilkeleri ve ışığı sonsuza kadar yaşayacak”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınlayan Ulaş Tokgöz, “O’nun ilkeleri ve ışığı, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar aydınlatmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.

Tokgöz’ün basın açıklaması şu şekilde:

“Aziz Atam! Senin de dediğin gibi “İki Mustafa Kemal var, biri ben, et, kan, kemik geçici olan Mustafa Kemal... diğeri onu ben diye ifade edemem o biziz, o sizsiniz, o bu toplumun umutları, beklentileri, yaşamak için özlem duyduğu şeylerin tamamıdır. Asıl başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur” söylemine aziz hatıran önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz.

Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini verdiğimiz bugünlerde ilhamımız, karakteri özgürlük, bağımsızlık ve eşitlik olan Ulu Önder Atatürk’ün ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışına dayalı devrimci fikirleridir. Atatürk, geleceği aydınlatan fikirleri ve dünya görüşü ile yüzyılın yetiştirdiği bir dahi olarak tarihe geçmiştir. Türk milleti, sarsılmaz bir inançla sahip çıktığı ve koruduğu cumhuriyeti ve onun temel ilkelerini daha ileriye taşıma azim ve kararlılığındadır.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha özlem, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.” (Haber Merkezi)