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Önlisans programlarına öğrenci alımı onaylandı

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nda yeni açılan önlisans programlarına öğrenci alımı onaylandı.

Önlisans programlarına öğrenci alımı onaylandı

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nda yeni açılan önlisans programlarına öğrenci alımı onaylandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:55
Önlisans programlarına öğrenci alımı onaylandı

Osmancık Ömer Derindere MYO’da yeni açılan Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi ve Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Programlarına öğrenci alınması konusundaki teklif Hitit Üniversitesi’nin 28 Mart 2019 tarihli Senato Toplantısında kabul edilerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09 Mayıs 2019 tarihli Genel Kurul toplantısında uygun görüldü.

Öğrenci alınması konusundaki teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görülmesi ile 2019 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yeni açılmış olan Bilgisayar Programcılığı programına 40, Elektronik Teknoloji programına 40 ve Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Programına 40 öğrenci alınacak. Yeni açılan önlisans programlarına alınacak öğrenciler dışında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Meslek Yüksekokulu’nda mevcut olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programına 30, İş Sağlığı ve Güvenliği programına 30, Harita ve Kadastro programına 30, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına 60, Tapu ve Kadastro Programına 30 ve Lojistik programına 30 öğrenci alınacak.

Meslek Yüksekokulu’nda yeni açılan ve mevcut olan tüm önlisans programlarının kontenjanlarının dolması durumunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında toplam da 330 öğrenci eğitim-öğretime başlayacak.

(Haber Merkezi)

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