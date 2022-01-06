Online olarak da beslenme ve diyet danışmanlığı yapıyor

Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden 2014 yılında mezun olan Meltem Öztürk, Ankara’da 4 yıla yakın İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra Çorum’a yerleşti ve bir firmada yönetici diyetisyenlik yaptı.

Diyetisyen Öztürk, Kasım 2020’den beri de, kurucusu olduğu Meltem Öztürk Beslenme ve Diyet Danışmanlığı çatısı altında hizmet veriyor. Pandemi döneminde ise, online olarak da hizmetlerini sürdürüyor.

Meltem Öztürk’ün hizmetleri şöyle sıralanıyor: Kilo verme, alma programları, hamile ve emziren annelere yönelik beslenme ve süt artırma programları, çocuklara doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, (diyabet, böbrek, insülin direnci, kalp-damar hastalıkları gibi) hastalıklarda diyet programları, vücut analiz cihazı ile detaylı vücut analizi yorumlarıyla kurumsal hizmetler.

(Selda FINDIK)

