“Önlem alınmazsa soğanlar çürüyecek”

Beraberinde CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte soğan üreticilerinin depolarını ziyaret eden Orhan Sarıbal, Ömerbeyli üretici Halil Olukçu, Alacalı üretici Şenol Şahin ile Bektaş Keskin ve Cafer Tekeli'den yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

CHP’nin İl Kongresine katıldıktan sonra soğan üreticilerinin depolarını ziyaret ederek sorunları yerinde tespit eden Sarıbal, “İhracat kısıtlamasının ardından üreticinin ürünü depolarda kalmış ve çürümeye başlamış. Yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz” dedi.

Geçen yıl artan fiyatlar karşısında tanzim satış çadırları kuran hükümetin bu yıl da üretici için devreye girmesi gerektiğini kaydeden Sarıbal, “Üreticinin mağduriyeti acilen giderilmelidir. Ya ihracat kısıtlamasını kaldırsınlar ya da Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üreticinin soğanını alıp vatandaşa versinler. Aksi takdirde 15-20 gün içinde soğanlar çürüyecek ve çöpe gidecek” dedi. (Haber Merkezi)