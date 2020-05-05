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“Onların sevdası bizim sevdamızdır”

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, devrimci gençlik liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

05 Mayıs 2020 Salı 22:23
“Onların sevdası bizim sevdamızdır”

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilişlerinin üzerinden 48 yıl geçtiğini kaydeden Yaşar, “Marshall ve Truman yardımları, NATO ve ABD’nin askeri üsleriyle gerek ekonomik gerekse askeri alanda emperyalizmin kıskacına alınan Türkiye’de, dünyadaki antiemperyalist dalgaya paralel olarak yükselen devrimci-bağımsızlıkçı hareketi yok etmek için tertiplenen 12 Mart faşizminin askeri mahkemelerinde yargıladığı Üç Fidan, 6 Mayıs sabahı idam edildiler” dedi.

“Geçmişimizdeki bu kara günü vicdanımız sızlayarak hatırlarken, Deniz’ler, halkın yüreğinde adeta parlayan birer yıldıza dönüşmüşlerdir” diyen Yaşar, idama bile korkmadan, başı dik, onurlu ve yiğitçe giderken son sözleri, bağımsızlık ve kardeşlik olan bu üç cesur devrimciyi saygıyla andıklarını söyledi.

Emperyalist odaklarca önceden verilmiş bir kararı uygulayarak o cinayeti işleyenlerin tarihin karanlığına gömülürken Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının unutulmak bir yana, onurlu bir kuşağın gurur duyulan isimleri haline geldiğini bildiren Yaşar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Son nefeslerinde dahi ‘Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi’ diyen ‘Tam Bağımsız Türkiye’ sloganını belleklere kazıyan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, bugün ülkenin dört bir yanında filizlenen umuttur, iradedir, cesarettir, haykırıştır.

Bugün onların bize bıraktığı miras, Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerin türküsü, sloganıdır. Üç fidanımız ve savundukları düşünceler, sınıfsız, sömürüsüz ve eşit bir toplum için tam bağımsız bir Türkiye sevdası yaşıyor, yaşamaya da devam edecek.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların sevdası bizim sevdamızdır.” (Haber Merkezi)

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